La Lega difende Fabiani: "Che ometta i contagi è un'assurdità. I partiti restino fuori dai piccoli Comuni”

Cinque Terre - Val di Vara - "Per la situazione Sacro Cuore sono rimasto senza parole leggendo l’articolo del responsabile della Val di Vara di Fratelli d’Italia. I partiti politici non devono intromettersi nelle dinamiche politiche dei piccoli comuni e soprattutto chiedere le dimissioni di un sindaco, in questo caso Corrado Fabiani, spinti da motivazioni elettorali". A difesa del primo cittadino, Filippo Ivani, responsabile Lega Val di Vara, che richiama all'ordine i colleghi di Fratelli d'Italia: "Non è il momento di fare campagna elettorale, ma con la crisi ed emergenza sanitaria che stiamo vivendo bisogna pensare a come risolvere problemi più gravi e non fomentare una lotta politica comunale totalmente inutile. Anche perché, come abbiamo visto, la giunta si è chiarita con il sindaco Fabiani e pensare che, proprio Fabiani, ometta ai cittadini i contagi di Covid-19 al Sacro Cuore mi sembra un’assurdità. Ci sarà il tempo, dopo il coronavirus, di giudicare l’operato di ogni sindaco durante l’emergenza ma l’attacco da parte del coordinatore della Val di Vara di Fratelli d’Italia denota incapacità amministrativa e poca conoscenza del territorio. Pensiamo ad aiutare a trovare soluzioni per riconvertire, temporaneamente, la fabbrica di Brugnato affinché possa produrre mascherine idonee per il personale sanitario e per la sicurezza dei cittadini: è questo che devono fare i responsabili locali dei vari partiti politici in un periodo di grave emergenza sanitaria".