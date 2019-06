La Cri di Follo: "Fuori da diatriba politica. Il direttivo si esprimerà sulla proposta del sindaco"

Cinque Terre - Val di Vara - In merito alle dichiarazioni rese nelle ultime ore sulla richiesta di liberare il locale che la Croce rossa di Follo utilizza come magazzino, il presidente del Comitato di Follo, Valter Cresci, tiene a precisare che "la Croce rossa, in virtù dei suoi principi, è e deve rimanere estranea a qualunque diatriba politica. La Croce rossa e i suoi volontari hanno come unico scopo quello di servire la comunità, non facendo alcuna distinzione di nazionalità, razza, religione, classe o opinioni politiche e si astiene dal partecipare alle ostilità di qualsiasi genere e alle controversie di qualunque ordine sia esso politico, che razziale o religioso.



Inoltre in merito alla proposta dell’attuale amministrazione comunale di accorpare la Protezione civile e la Croce rossa, riconoscendo la gestione alla Croce rossa, il presidente Cresci si dice "disponibile ad accogliere la proposta ricevuta dal nuovo sindaco, ma si riserva di fornire una risposta definitiva solo dopo aver riunito il consiglio direttivo, unico organo preposto ad assumere tale importante decisione".