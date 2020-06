L'opposizione brugnatese: "Via subito l'ordinanza anti-aranciata"

Cinque Terre - Val di Vara - "Lo ribadiamo l’ordinanza anti-aranciata va revocata! Sì, noi la chiamiamo ordinanza anti-aranciata perché dalle 19 a Brugnato non può essere venduta nemmeno un’aranciata da asporto. Più che un danno per i commercianti è una idiozia amministrativa". Lo affermano in una nota i consiglieri comunali di Brugnato Cristina Bronzina, Davide Natale e Roberto Madrignani.



"Non vogliamo fare nessuna replica ad un sindaco che è sempre più accerchiato e come difesa usa l’offesa gratuita. Non ci interessa metterci sul suo stesso (basso) livello ma una cosa ci sentiamo di dirgliela. Vedi sindaco non è perché la tua ordinanza è sperimentale che la stessa può essere revocata in ogni momento. Se fosse stata sperimentale avresti dovuto scrivere nel testo della stessa che dopo 15 giorni dalla sua entrata in vigore avresti valutato se tenerla o meno, oppure avresti dovuto scrivere una data entro la quale l’ordinanza sarebbe decaduta. Niente di tutto questo! Questa ordinanza anti-aranciata la revocherai perché anche dei tuoi collaboratori ti hanno fatto presente che hai scritto un obbrobrio amministrativo. Ti abbiamo spiegato - proseguono i tre consiglieri di opposizione - che prima di esporsi al pubblico ludibrio avresti fatto bene, se non ti volevi confrontare con noi, a chiedere conforto a sindaci vicini. Se il sindaco interpellato fosse stato un amico non avresti corso nemmeno il rischio di essere deriso da una comunità ma sarebbe rimasta una vicenda fra di voi. Ora il dado è tratto. Revoca l’ordinanza, convoca i commercianti e le associazioni del borgo e ricostruisci una modalità accettabile di vita della nostra comunità. Vedi sindaco quello che c’è scritto nell’ordinanza anti-aranciata è che è vietata la vendita non che non si può bere per strada! Riesci a mentire pensando che non si leggano i documenti. Suvvia! A meno che tu non sappia il significato di ciò che contiene l’ordinanza... E poi per finire, l’obiettivo era prevenire il Covid-19 o fare un’ordinanza contro la famosa "movida brugnatese"? Ci spiace essere quelli che rimarcano sempre le cose, ma se nessuno ti spiega come funziona l’amministrazione lo dobbiamo fare noi. Vedi quando si parla di lettera aperta significa una lettera che è indirizzata ad una persona (in questo caso tu) ma che viene portata a conoscenza all’interessato attraverso sistemi di divulgazione capillare (in questo caso attraverso la stampa). Mai come in questo caso aveva ragione Oscar Wilde: a volte è meglio tacere...".