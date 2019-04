L'onorevole Gagliardi fa tappa a Riccò

Cinque Terre - Val di Vara - Prosegue il tour dei comuni della provincia di Manuela Gagliardi, deputata spezzina, in quello che ormai è diventato un appuntamento fisso di tutti i fine settimana. Ieri ha incontrato a Riccò del Golfo il sindaco Loris Figoli e la sua amministrazione comunale.

“Riccò del Golfo, come tanti altri borghi d’Italia, merita attenzione e risorse. Il ripopolamento che paesi come Riccò stanno vivendo deve essere accompagnato da risorse dedicate per la riqualificazione dei borghi storici. Meno cemento, più biosistenibilità per la salvaguardia e la promozione della nostra ricchezza più importante: la nostra storia e i nostri borghi. Le proposte di Loris Figoli sono le proposte di tanti sindaci d’Italia, che vorrebbero ripopolare i loro paesi con incentivi sostenibili, rispettando la storia e l’identità dei nostri paesi.”

Nelle prossime settimane proseguirà il percorso di ascolto di tutti gli amministratori locali della provincia e non solo.