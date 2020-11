L'endorsement di Mazzi, sindaco di Follo: "Peracchini sia sub commissario"

Cinque Terre - Val di Vara - "Durante un incontro in video-conferenza con i colleghi locali, il ministro De Micheli ci ha dato notizia, oltre alla conferma che le rampe sull’A12 si faranno, diventando concreta soluzione ai problemi di viabilità che interessano le strade del nostro terrritorio, che nominerà un sub commissario. Sono passati alcuni giorni e in qualità di sindaco di Follo ritengo sia necessario coinvolgere il territorio in tutte le fasi successive, pertanto se il ministro dei trasporti ha intenzione di nominare questa figura, sarebbe opportuno lo facesse celermente e che non si trattasse di un supporto esterno paracadutato

dall’alto, bensì una persona che vive e lo amministra il nostro territorio. Sulla scia di quanto accaduto a Genova, senza andare troppo lontano, nominare il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini sarebbe la scelta migliore proprio come il sindaco Bucci lo è stato per l’esecuzione dei lavori del Ponte Morandi". Così Rita Mazzi, sindaco di Follo interviene nel merito della questione viabilità fra Val di Vara, Lunigiana e Val di Magra nel dibattito che riguarda il ponte di Albiano e la bretella Santo Stefano-Ceparana.