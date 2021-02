L'assessore regionale Piana in visita a Sesta Godano

Cinque Terre - Val di Vara - Alessandro Piana, vicepresidente e assessore all'agricoltura della Liguria in visita al Comune di Sesta Godano per un sopralluogo su due importanti proprietà regionali poste nel Comune della Val di Vara.

In primis Orto botanico e e vivaio di Sesta Godano, siti per i quali nonostante qualche interessamento da parte di imprenditori/cooperative ad oggi nessun progetto è stato presentato per la gestione e riapertura della struttura.

Con l'assessore Piana e la consigliera Menini, il sindaco Traversone sta lavorando su ulteriori possibili soluzioni per agevolare la riattivazione di questa struttura importante per l'intera valle. Altro tema quello del centro ittico di Chiusola: è stato infatti finanziato il progetto "life" del Parco Montemarcello Magra Vara che prevede lo studio e la valorizzazione della trota autoctona fario e la riattivazione del centro ittico di Chiusola entro il 2021. "Un importante progetto in cui ho sempre creduto nei miei 4 anni di vicepresidente al Parco e che finalmente vedo realizzare" - dice il sindaco.

Allo studio una possibile convenzione tra Comune di Sesta Godano e Regione Liguria per la gestione della struttura.