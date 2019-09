L'altra Pecunia rimane nel Pd: "Oggi più che mai collante del centrosinistra"

Cinque Terre - Val di Vara - Per una Pecunia, Federica, che lascia tutto, segreteria e partito, ce n'è un'altra che rimane al suo posto. Sindaca di Riomaggiore, ritenuta sempre molto vicina a Raffaella Paita, Fabrizia non lascerà affatto il Partito democratico come qualcuno aveva vociferato nei terremotati giorni della scissione: "Il mio percorso politico nasce nel 2011 quando, in un momento molto difficile per il mio territorio, ho sentito il bisogno di impegnarmi in prima persona in un progetto di ricostruzione, complesso quanto stimolante. Nel Partito Democratico, in particolare nel nostro circolo locale, ho trovato il principale punto di riferimento per affrontare una sfida che molte volte ho sentito più grande di me. Lavoro, insieme a tante persone, con passione e tenacia per realizzare un progetto politico nel quale credo profondamente e sono convinta, oggi come ieri, che il Partito Democratico rappresenti la migliore risposta alla difficile situazione della nazione e dei territori, sia in termini di visione, sia in termini di singole competenze espresse".



Di recente aveva incontrato il nuovo presidente del Parco delle Cinque Terre Donatella Bianchi insieme agli altri amministratori. Dell'Ente di Via Discovolo è vice-presidente mentre a livello politico l'intenzione è chiara: rimanere nel Pd a dare una mano: "Continuerò la mia esperienza nel Partito Democratico, consapevole degli errori fatti e di quanto ci sia ancora da cambiare, ma fermamente convinta di poter trovare all’interno del partito energie e risorse per alimentare sempre di più quella spinta riformista ed europeista, indispensabile per dare risposte concrete al Paese - chiarisce a Città della Spezia -. Il Pd ha un ruolo strategico, oggi più che mai, all’interno della sinistra italiana, ha la responsabilità di creare un argine alla deriva sovranista e di riportare l’Italia al centro della governace europea sui temi economici, ambientali e migratori. Servono decisioni e risposte concrete, serve una Governo credibile e serve l’Europa, in un mondo di economie globali. Saluto con affetto coloro che hanno fatto un’altra scelta e che hanno condiviso come me parte del mio percorso politico. Mi sono già confrontata con il mio circolo e spero di poterlo fare presto a livello provinciale e regionale".