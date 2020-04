Ivani: "Un test sierologico per tutti gli abitanti di Carrodano"

Cinque Terre - Val di Vara - “Come minoranza abbiamo proposto all’amministrazione comunale di prevedere un test sierologico per tutti gli abitanti di Carrodano. In questo periodo di incertezza per la fase 2, in attesa delle disposizioni del Governo, sarebbe un’opportunità per rendere più sicura la ripresa delle attività.

Essendo un Comune di piccole dimensioni il costo da sostenere sarebbe irrisorio e auspichiamo che la maggioranza possa accettare questa nostra proposta. In questo momento di crisi non deve esserci la classica contrapposizione tra maggioranza e minoranza ma dobbiamo collaborare il più possibile per poter offrire una sicurezza maggiore ai nostri cittadini, come già avviene in altri Comuni.”

Faccio un appello anche a tutti i Sindaci della Val di Vara e Riviera: investite delle risorse economiche per eseguire test sierologici agli abitanti dei vostri Comuni. Siamo una piccola comunità e poter iniziare a riuscire in totale sicurezza è la chiave vincente per sconfiggere il virus”



Filippo Ivani

Capogruppo Futuro Carrodano