Ivani (Lega): "Gran risultato, ma alcuni nostri esponenti non hanno sostenuti candidati"

Cinque Terre - Val di Vara - Dopo le elezioni del 4 marzo è il tempo di tirare le somme. La Lega fa il pieno di voti raggiungendo la percentuale del 22% in Val di Vara e il 19% in Riviera. Un risultato positivo visto l’incremento del 3% rispetto alle Regionali del 2015. Filippo Ivani, responsabile del Carroccio in Val di Vara, è estremamente soddisfatto della percentuale: “Siamo il primo partito della coalizione di centro destra – afferma Ivani – il nostro lavoro sul territorio è stato ripagato. È dal 2015 che durante i week end organizziamo il gazebo nei vari paesi della Val di Vara Riviera, portando a conoscenza dei cittadini le tematiche e i risultati che abbiamo ottenuto in questi anni”.

Ivani è felice del gruppo che si è venuto a creare “Siamo sempre stati sostenuti dai candidati della Lega sia dalla neo Senatrice Pucciarelli sia dal candidato Viviani che speriamo riesca ad andare a Roma tramite il ripescaggio. Durante la campagna elettorale la nostra squadra ha organizzato gazebi in tutta la zona e attaccato manifesti negli spazi elettorali, creando un gruppo giovane e coeso”.



“L’unica nota negativa - afferma Ivani - è il disinteresse e la non partecipazione di alcuni esponenti della Lega presenti nelle istituzioni, che non hanno sostenuto i candidati durante la campagna elettorale”



“Il nostro obiettivo – conclude Ivani – è quello di portare la Lega in Val di Vara e Riviera oltre il 25% e siamo sicuri che quando riusciremo ad avere un rappresentante della Lega della nostra zona nelle istituzioni come Regione o Parlamento questo risultato sarà possibile. È doveroso da parte mia ringraziare la Senatrice Pucciarelli sempre disponibile per aiutare i cittadini della Val di Vara e Riviera”