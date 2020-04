Ivani: "Contestiamo il passaggio del servizio idrico ad Acam"

Cinque Terre - Val di Vara - "Venerdì scorso nel Consiglio comunale di Carrodano in videoconferenza la maggioranza ha votato a favore di un passaggio del servizio idrico, fino ad oggi a gestione comunale, ad Acam-Iren. Come minoranza abbiamo fermamente votato contro il passaggio ad Acam e sono state bocciate due nostre proposte: consultazione popolare per far decidere ai cittadini il destino del servizio idrico e l’assunzione di un nuovo dipendente in sostituzione al pensionamento dell’operario incaricato nella gestione di tale servizio". Così Filippo Ivani, capogruppo di minoranza della lista "Futuro Carrodano": "Non condividiamo la convocazione di un consiglio comunale straordinario in piena emergenza sanitaria senza informare i cittadini con la pubblicazione della registrazione sui canali social istituzionali. Inoltre, contestiamo il fatto della mancata organizzazione di riunioni pubbliche, ovviamente prima dell’emergenza sanitaria, per discutere con i cittadini questo possibile passaggio ad Acam. Già nel consiglio comunale di luglio dello scorso anno avevamo parlato di questo possibile passaggio ad Acam e in quell’occasione il Sindaco aveva smentito sui giornali un possibile accordo.

Questo è l’ennesima promessa non mantenuta dell’amministrazione comunale: in campagna elettorale ha sempre dichiarato la volontà di non passare ad Acam per la gestione del servizio idrico e dopo meno di un anno viene approvato un accordo che porterà un aumento delle spese per i cittadini per il servizio idrico. In questo periodo di difficoltà economiche non dovevano fare questa scelta".