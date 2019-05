Isolabella si candida a Varese Ligure: "Possiamo diventare il retroterra delle Cinque Terre"

Cinque Terre - Val di Vara - Nella serata di venerdì prossimo 17 maggio alle 20.30 presso la Sala della Compagnia Varese Ligure, verrà presentato alla cittadinanza il candidato sindaco Loriano Isolabella insieme ai candidati consiglieri della lista civica “Varese Ligure per il bene di tutti”. Sarà un’occasione per tutti di ascoltare il programma elettorale della lista N1 (che si contrappone all’attuale amministrazione in carica) e poter rivolgere utili suggerimenti da inserire in programma. La lista si prefigge alcuni importanti obiettivi, come il ripopolamento della zona attraverso lo sviluppo economico ed alcune rivoluzionarie idee che verranno illustrate nel corso del dibattito.



Loriano Isolabella, che ha trovato nel consigliere regionale leghista Giovanni De Paoli il primo alleato in questa nuova avventura elettorale, è stato nel passato, assessore regionale e consigliere regionale e comunale alla Spezia, Direttore amministrativo Atc, è laureato in economia e commercio, revisore dei conti, professore universitario a contratto, presidente vari organi sindacali e consigli amministrazione. “Varese Ligure e l’alta Val di Vara possono davvero diventare il retroterra delle Cinque Terre, subito, con azioni di marketing internazionale e riqualificazione e diffusione (attraverso fondi europei) della ospitalità di qualità che serve” dice Isolabella. “Un traguardo raggiungibile solo con coraggio e determinazione che la nostra squadra avrà, se i cittadini

vorranno darci la preferenza e decidere il cambiamento di rotta. Viceversa il paese continuerà il lento declino e degrado che è in atto e sotto gli occhi di tutti”. Conclude Isolabella. Appuntamento venerdì alle 20.30 a Varese Ligure Sala della Compagnia. Info: 337258066 https://www.facebook.com/listacivicavareseligure https://www.instagram.com/perilbeneditutti/