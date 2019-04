Isolabella lascia il consiglio comunale di Carro: correrà per la poltrona di sindaco a Varese Ligure

Cinque Terre - Val di Vara - Il gruppo consiliare di "Carro per il bene di tutti" comunica che il consigliere Loriano Isolabella ha espresso la propria volontà di dimettersi dal suo ruolo in consiglio e che si candiderà come sindaco a Varese Ligure.

"Non è assolutamente un addio, anzi, Loriano Isolabella e l'avvocato Fabrizio Dellepiane (candidato sindaco a Carrodano), continueranno a dare il loro supporto al gruppo consiliare di Carro. Isolabella e Dellepiane hanno già espresso la loro disponibilità ad intervenire quali esperti (a titolo gratuito) nelle commissioni consiliari del Comune di Carro, che attualmente sono presiedute dai nostri consiglieri Alessandro Mainardi e Carlo Firenze. Quello di "Carro per il bene di tutti" - affermano dalla lista - è un gruppo coeso e siamo certi che lo resterà. Il posto di Isolabella nel consiglio comunale di Carro verrà preso da Silvana Cafferata, risultata prima dei non eletti, mentre quello di capo gruppo sarà di Carlo Firenze, già vicesindaco e attualmente presidente della commissione Ambiente e Territorio.

Tutto il gruppo consiliare, i presidenti delle commissioni e tutti i non eletti, esprimono i più sinceri auguri a Loriano Isolabella per la prossima avventura elettorale e per un progetto volto al bene della Val di Vara, che da anni lo vede costantemente impegnato in diversi Comuni della nostra valle. Gli stessi auguri vanno ovviamente anche a Fabrizio Dellepiane per la sua nuova avventura a Carrodano".