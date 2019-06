Isolabella e De Paoli fanno i conti in tasca al Comune: "Evitare indebitamenti"

Cinque Terre - Val di Vara - I consiglieri comunali di opposizione Loriano Isolabella, Sauro Tamburini e Giovanni De Paoli (anche consigliere regionale), componenti del gruppo 'Per il bene di tutti', hanno presentato un'interrogazione a risposta scritta rivolta al sindaco di Varese Ligure Giancarlo Lucchetti. I tre evidenziano "le pressanti necessità di effettuare interventi sia nel settore della viabilità , nel settore del sociale e della promozione turistica", constatando "che il Comune potrebbe trovarsi nella situazione di non poter disporre nel prosieguo della propria attività sufficienti disponibilità di Cassa. Si ritiene utile onde evitare indebitamenti, con oneri di interessi da versare al tesoriere per far fronte alle necessità di spesa ,avere il dettaglio dei crediti correnti e pregressi maturati e non riscossi negli ultimi cinque anni e conoscere quali sono le azioni eserciate per il recupero del proprio avere".



"Con la massima puntualità - aggiungono - si richiede di riferire agli interroganti sui tributi locali o tariffe non versate ovvero oggetto di contenzioso con particolare riferimento alla tariffa rifiuti ed a quella dell’acqua. Nello stesso tempo sempre per la stessa materia si vorrebbe avere un resoconto dettagliato per la parte dei crediti inseriti negli ultimi due rendiconti 2017-2018 di di quanto è stato inserito nell’apposito fondo di bilancio alla voce di dubbia esigibilità e quelli dichiarati in perenzione e finanziati con risorse proprie".