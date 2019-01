Impianto Ferdeghini, non ci sono presupposti per Aia e Via

Lo ha chiarito in consiglio regionale l'assessore all'Ambiente Giampedrone rispondendo a un'interrogazione del consigliere pentastellato De Ferrari.

Cinque Terre - Val di Vara - Oggi in consiglio regionale il consigliere Marco De Ferrari (Mov5Stelle) ha presentato un’interrogazione, sottoscritta dai colleghi del gruppo, in cui ha chiesto alla giunta di attivarsi verso la Provincia della Spezia per comprendere le ragioni del mancato avvio della procedura di adeguamento all’Autorizzazione Integrata Ambientale dell’impianto Ferdeghini di Follo, località Cerri, che si occupa di messa in riserva e recupero di rifiuti, pericolosi e non. De Ferrari ha inoltre chiesto di avviare una procedura di VIA ex post «per colmare la lacuna procedurale in relazione alla valutazione della sostenibilità dell’impianto». Il consigliere ha rilevato che l’impianto è attualmente oggetto di una procedura di rinnovo della autorizzazione e che nel verbale della Conferenza dei Servizi Istruttoria del 29 giugno 2018 la Provincia afferma “anche l’ultimo sopralluogo effettuato, congiuntamente da Arpal e Polizia Provinciale, ha confermato una gestione che non rispetta quanto prescritto nelle autorizzazioni rilasciate”.

L’assessore al ciclo dei rifiuti e dell’ambiente Giacomo Giampedrone al termine di una lunga e dettagliata relazione ha spiegato che in questo caso non si configurano i presupposti per un procedimento di AIA per l’impianto e che non si configurano nemmeno i presupposti normativi per avviare una procedura di Valutazione di impatto ambientale.