Il deputatore di Vallesanta tra i temi del consiglio comunale

Cinque Terre - Val di Vara - Torna a riunirsi, lunedì 29 luglio, alle ore 21, il Consiglio comunale di Levanto.

In apertura di seduta il sindaco relazionerà sulla situazione dell’impianto di depurazione di Vallesanta.

Quindi tre questioni economico finanziarie: un prelievo dal fondo di riserva; l’approvazione e il deposito del Documento unico di programmazione per il triennio 2020-2022; la variazione di assestamento generale per la salvaguardia degli equilibri di bilancio riferita al Bilancio di previsione 2019-2021.

Poi l’adesione al protocollo operativo d’intesa con Provincia, Asl e Ufficio scolastico provinciale per l’integrazione scolastica degli alunni disabili.

Si proseguirà con due provvedimenti relativi alla procedura di Valutazione ambientale strategica (“Vas”) finalizzata alla realizzazione di un parcheggio pubblico negli ex orti Massola.

La seduta si chiuderà con l’esame del rinnovo della convenzione tra i Comuni di Levanto e Bonassola per la gestione in forma associata dell’ufficio di segreteria.