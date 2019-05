Cinque Terre - Val di Vara - Il Partito Democratico ribadisce la propria distanza dalla proposta politica ed amministrativa avanzata dalla lista “Nuovi orizzonti”. "In questi giorni stiamo assistendo a tentativi, da parte di esponenti legati al vecchio gruppo consigliare, di confondere l’elettorato di Deiva. Non solo non lo condividiamo ma lo contrastiamo con decisione. In queste settimane saremo al fianco di chi sta portando avanti il cambiamento necessario per il rilancio di Deiva".