Grillo: "Non poteva esserci nome migliore della Bianchi". Bonanini: "Soddisfatti, esprime il territorio"

Cinque Terre - Val di Vara - “Conosco Donatella Bianchi da molti anni e la stimo moltissimo. Miglior candidato non era possibile trovare per la Presidenza del Parco nazionale delle Cinque Terre essendo una persona che conosce bene il territorio e che ha dimostrato attaccamento alla Spezia e alla Liguria". Anche l'ex senatore Luigi Grillo che oggi fa il produttore vinicolo nella sua azienda Buranco a Monterosso, ha voluto salutare la scelta caduta sulla giornalista televisiva: "Ritengo che dalla sua promozione a Presidente del Parco le Cinque Terre trarranno un beneficio funzionale al consolidamento della già straordinaria capacità attrattiva, della tutela del territorio e della valorizzazione della sue peculiarità.Il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti si è dimostrato di parola e lo aspettiamo in visita alle cantine dei produttori delle Cinque Terre".



"Ringraziamo il Presidente della Regione per aver lavorato, dopo il nostro incontro, a questa soluzione - commenta Heydi Bonanini, in qualità di Presidente del Consorzio Cinque Terre Sciacchetrà -, sapendo le nostre esigenze. Siamo molto soddisfatti perchè Donatella Bianchi è un'espressione del territorio oltre che una firma di prestigio sia per il proprio impegno professionale che ambientale. Porgiamo dunque i nostri migliori auguri di buon lavoro al nuovo Presidente del Parco, auspicando nella dovuta considerazione in qualità di aziende vitivinicole: unico vero argine contro il totale degrado e a favore del mantenimento del territorio".