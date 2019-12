Ghiaccio sulle strade, Delvigo a Licari: "L'attuale opposizione ha acquistato un mezzo inadatto"

Cinque Terre - Val di Vara - "Pur non risultando alcuna interrogazione sull’argomento “ghiaccio/autocarro” e - come già verbalmente comunicato al consigliere Licari, se arrivano interrogazioni scritte in un italiano comprensibile e minimamente formale tendo a rispondere - su questa pseudo polemica debbo ahimè rilevare ancora una volta una ignoranza di base: le informazioni si possono richiedere anche al telefono". Il sindaco di Borghetto Vara, Claudio Delvigo replica così al consigliere di opposizione Andrea Licari.



"In questo caso però le migliori risposte il consigliere Licari le può ottenere dai suoi colleghi di minoranza: infatti - prosegue il primo cittadino - sono loro che hanno approvato l’acquisto di un costosissimo mezzo totalmente inadatto alle nostre strade e decisamente sovradimensionato rispetto al servizio richiesto... Risultato: accade ciò che avevo previsto al momento della fornitura, e più precisamente che in caso di malfunzionamento i pezzi di ricambio e relativa manutenzione hanno costi che non potevamo e non possiamo permetterci. Inoltre oggi non abbiamo operai che lo possano guidare e anche questo faceva parte di una mia considerazione totalmente inascoltata dalla precedente fallimentare amministrazione. Riguardo la situazione delle strade comunali il nostro operaio ha effettuato il solito giro di controllo non rilevando situazioni di potenziale pericolo. Essendo però il consigliere Licari nella commissione viabilità della Provincia della Spezia segnalo che l'atroieri sera alle 23.45 al bivio per Sesta Godano in località Arsina era presente una lastra di ghiaccio per metà corsia".