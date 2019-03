Galleria di Marinasco, Ponzanelli: "La commissione provinciale ha ottenuto risposte certa da Anas"

Cinque Terre - Val di Vara - “Oggi si è svolta la II Commissione provinciale viabilità a cui hanno partecipato tutti i membri e rivolgiamo un particolare ringraziamento ai consiglieri e ai tecnici dell’ANAS e della Provincia presenti all’incontro, l’Ing. Gualco e il Geom. Citi per Anas e l’Ing. Calzetta e l’Ing. Benvenuto per la Provincia”. Lo rende noto il capoguppo provinciale di La Spezia Popolare, Francesco Ponzanelli.



“E’ stata una commissione esaustiva e proficua - prosegue - in quanto nella spiegazione della tipologia dei lavori e nel relativo percorso, si è discusso dell’alternativa con la vecchia strada statale che dall’Aurelia passa alla Foce della Spezia. Si sono approfondite le problematiche urgenti in modo tale da poter garantire questa strada come un percorso di viabilità sicura e soddisfacente. Grazie all’intervento dei tecnici dell’ANAS è stato spiegato che si tratta di un discorso complessivo legato alla sicurezza partendo dal nuovo tipo di illuminazione a standard europei, compresa la ventilazione antincendio della galleria stessa con vie di fuga fino ad arrivare ai nuovi telecontrolli di moderna concezione e al posizionamento di nuove telecamere, una segnaletica luminosa e un’illuminazione di emergenza di ultimo tipo. Si è discussa la possibilità di avere una radiofrequenza anche per le Forze dell’Ordine e i mezzi di soccorso, tutto ciò è stato positivo e, come Commissione provinciale, abbiamo ottenuto informazioni complete e dettagliate per i cittadini. Le discussioni si sono svolte tramite varie domande poste dai Consiglieri e perciò la commissione è stata attiva e partecipata. Invece in merito alle tempistiche del percorso alternativo discusso in Regione sono state sollevate alcune questioni. In Regione si è illustrata la possibilità di eseguire i lavori durante i 3 mesi estivi di chiusura scolastica con un percorso unico alternato inteso insieme al percorso o di andata o di ritorno che interesserebbe anche la parte della galleria stessa e il ricongiungimento con la provinciale della Foce. Attraverso questo sistema estivo non erano più i 7 mesi detti; i 7 mesi valgono invece, come riferiscono i tecnici, 7 mesi prolungati e continuati di una chiusura della galleria. La Commissione si fa portavoce della possibilità del concessionario SALT di concedere una riduzione del pagamento del pedaggio alle categorie di utenti che utilizzano con frequenza il tragitto dalla Val di Vara al capoluogo. Si è puntualizzata la questione chiedendo all’ANAS un aiuto intervenendo con lavori di ripristino nei punti più critici della vecchia strada provinciale in vista di un suo possibile uso. In particolare è stato chiesto che gli interventi sulle criticità della strada provinciale della Foce siano computate nell’aiuto e nelle opere che si faranno anche per la galleria. Su questo punto l’Anas è stata chiara e ha confermato l’aiuto sulle problematiche del manto stradale insieme alla segnaletica orizzontale e alla metratura dei guardrail. I lavori prospettati sono diversi e non pochi; l’unica perplessità è emersa dal fatto che l’Anas si farà carico dei problemi soltanto in caso di chiusura totale della galleria venendo incontro alla Provincia con un aiuto nella sistemazione. La Commissione ha concluso che se c’è la possibilità che la concessionaria SALT si faccia partecipe in questo momento di una situazione così disagiata, è necessario che ci siano i connettori giusti in attesa del prossimo incontro che ci sarà in Regione il prossimo 4 aprile con i Sindaci della Spezia e Riccò del Golfo. E’ stata inoltre confermata la cifra complessiva di spesa che ammonta a circa 4 milioni di euro”.