Galleria Marinasco, la proposta: "Autostrada gratis tra Brugnato e Santo Stefano"

Intervento di Francesco Battistini e Francesco Pietrobono, consiglieri di Italia in Comune.

Cinque Terre - Val di Vara - Il problema della viabilita’, in considerazione della prevista chiusura, per adeguamento degli impianti, della galleria di Marinasco sta assumendo aspetti schizofrenici.

In realta’ la soluzione pare fornirla gia’ la stessa ANAS, per bocca del suo responsabile di area, Salvatore Campione, che dichiara “…Siamo disposti a investire sulla viabilità alternativa…”

Al di la’ di soluzioni fantasiose e piu’ o meno applicabili e accettabili dai cittadini che devono utilizzare quei tratti di viabilita’, a noi pare che si possa valutare, nel periodo di chiusura del tratto, la contemporanea attivazione di un esonero dal pagamento della tratta autostradale tra i caselli di Brugnato-Borghetto e La Spezia- S. Stefano (o, addirittura, Sarzana, considerato il minor costo derivante).

Potrebbe essere, a nostro avviso, una soluzione accettabile per l’utenza e probabilmente meno dispendiosa, per ANAS, rispetto a soluzioni infrastrutturali, anche temporanee.

Per questo abbiamo chiesto la convocazione di una Commissione Regionale sull’argomento a cui inviteremo Provincia, Comuni coinvolti, ANAS e SALT



Francesco Battistini – Consigliere regionale

Francesco Pietrobono – Consigliere comunale Beverino

Italia in comune