Gagliardi in visita a Carro e Varese Ligure a sostegno dei piccoli Comuni

Cinque Terre - Val di Vara - Prosegue senza sosta il tour dei comuni della provincia di Manuela Gagliardi, deputata spezzina, in quello che ormai è diventato da ormai più di due mesi un appuntamento fisso di tutti i fine settimana. Ieri ha incontrato le amministrazioni comunali di Carro e Varese Ligure dei sindaci Antonio Solari e Gian Carlo Lucchetti, in entrambi i casi alla presenza delle associazioni del territorio.



“Carro e Varese, come tanti altri piccoli borghi d’Italia che ne costituiscono l’unicità e la ricchezza, meritano attenzione e risorse. Più fondi agli enti locali - afferma la deputata spezzina - e in particolare ai piccoli Comuni significa poter garantire servizi essenziali per queste comunità, come un infermiere di comunità che a Carro significherebbe più sicurezza per gli anziani e un aiuto contro il fenomeno dello spopolamento dei piccoli borghi. Oppure ancora incentivi o defiscalizzazione per nuove partite Iva per la manutenzione dei boschi o di tutte quelle specialità e mestieri dimenticati e essenziali in questi territori, che garantiscono la prevenzione anche idrogeologica e di manutenzione delle nostre terre. Il percorso virtuoso sul biologico può rappresentare un’opportunità: ma ancora una volta serve il coraggio di sostenere queste realtà. Le proposte di Carro e Varese sono le proposte di tanti sindaci d’Italia, che vorrebbero ripopolare i loro paesi con incentivi sostenibili, rispettando la storia e l’identità unica della nostra nazione.”



Nelle prossime settimane proseguirà il percorso di ascolto di tutti gli amministratori locali della provincia e non solo.