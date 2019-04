Gagliardi a Brugnato: "Più fondi per i piccoli comuni"

Cinque Terre - Val di Vara - Prosegue il tour dei comuni della provincia della deputata Manuela Gagliardi, in quello che ormai è diventato un appuntamento fisso di tutti i fine settimana. Ieri sera ha incontrato l’amministrazione comunale di Brugnato del sindaco Corrado Fabiani. “Sostenere i borghi e le piccole città di provincia è la sfida del futuro dell’Italia, per non restare affogata nel rimpianto di un grande passato e tornare a valorizzare le sue vere unicità. Servono subito da Roma più risorse per la messa in sicurezza dei tratti strada e dei collegamenti con le piccole realtà: Regione Liguria ed enti locali stanno facendo un lavoro immane, ma serve ancora più sostegno. Servono più fondi per i piccoli borghi dislocati nelle frazioni, incentivi per la metanizzazione dei comuni, miglioramento e implementazione del sistema viario sia verso le città capoluogo come Spezia che un sistema di sconti per i pendolari o da e per le Cinque Terre".



E Ancora: "L’unica ricetta per far tornare a respirare le Cinque Terre è ampliare la loro offerta turistica all’entroterra, costituendo un circolo virtuoso per l’intera provincia. Per questo il sostegno del Governo è fondamentale.” Nelle prossime settimane proseguirà il percorso di ascolto di tutti gli amministratori locali della provincia e non solo.