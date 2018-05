Fusioni comunali, due giorni di approfondimenti a Monterosso

Cinque Terre - Val di Vara - Due giornate di approfondimento il 18 e il 19 maggio presso la Sala Consiliare del Palazzo Municipale di Monterosso al Mare sul tema delle Fusioni Comunali



PRIMA GIORNATA - venerdì 18 maggio dalle ore 16:00

Il Coordinamento Nazionale per le Fusioni di Comuni, (FCCN) in collaborazione con il Comitato " Liguri per le Fusioni " e l’Associazione “Cinqueterre un Comune, organizza presso la Sala Consiliare un incontro pubblico per approfondire i seguenti temi:

LEGGI REGIONALI SULLE FUSIONI: La necessità di armonizzarle in tutto il territorio nazionale

CITTA' METROPOLITANE: Ripensare al governo del territorio

LA LEGGE REGIONALE SULLE FUSIONI DELLA LIGURIA: Conoscerla per migliorarla

PROPOSTA DI MODIFICA DELLA L.R. 12/94 LIGURIA su iniziativa dei Consigli comunali

Interverranno:

I componenti del direttivo nazionale di FCCN

Lo Staff tecnico di FCCN:

Luca Beccaria (Alessandria) Area Nord Italia

Federico Gusmeroli (Bologna) Area Centro Italia

Prof. Luigino Sergio (Lecce) Area Sud Italia



Inoltre sono previsti gli interventi dei seguenti ospiti:

Alessandro Natta - Presidente provincia di Imperia e Vice-presidente regionale ANCI

Piero Araldo – Segretario generale Città Metropolitana di Genova

Corrado Valsecchi - Assessore LL.PP. del comune di Lecco e Responsabile del progetto di fusione “Grande Lecco”

Enrico Piccardo - Sindaco di Masone (GE) e Coordinatore Consulta regionale piccoli comuni

Giacomo Bugliani – Consigliere Regione Toscana



Saranno presenti

I Consiglieri Regionali Francesco Battistini e Fabio Tosi



Sono stati invitati:

Tutti i membri del Consiglio Regionale della Liguria

Tutti i 234 Sindaci dei Comuni della Liguria



Moderatore dell’incontro

Antonello Barbieri Presidente FCC





SECONDA GIORNATA - sabato 19 maggio dalle ore 9:00

Programma della Giornata



Ore 09.00 Registrazione partecipanti



Ore 09.20 Apertura lavori Roberto BENVENUTO - Presidente comitato “Cinqueterre, un comune”



Ore 09.30 Saluto istituzionale Emanuele MOGGIA - Sindaco di Monterosso al Mare



Ore 09:40 Relazione attività FCCN e resoconto economico-finanziario 2017

Programma di attività e resoconto economico-finanziario preventivo 2018 Antonello BARBIERI - Presidente Coordinamento Nazionale FCCN



Ore 10.00 Intervento dei partecipanti in merito all’ OdG (max 15 minuti a intervento).



Ore 12.15 Pranzo a buffet



Ore 14.15 Dibattito, proposte, mozioni, presentazione documenti - Intervento dei tecnici su opzioni diverse



Ore 16:00 Rinnovo cariche. Votazione

Intervento del neo Presidente

Proposte al Direttivo di nuovi incarichi :

Tesoriere: Francesco DI GIACOMO (Comitato AMIiunaCittà)

Resp. Comunicazione: Giuseppe PACENZA (Osservatorio Corigliano Rossano)



Ore 17:00 Chiusura lavori