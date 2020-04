Fratelli d'Italia e Confcommercio: "Ecco come difendere le attività della Val di Vara"

Cinque Terre - Val di Vara - "Il coronavirus potrebbe affossare definitivamente le attività commerciali della Val di Vara provate da più di un decennio di sofferenze. Secondo una stima sarebbe a rischio la chiusura di una attività commerciale su due, percentuale che è destinata a salire qualora il blocco della libera circolazione sul territorio nazionale fosse ancora più vincolato, considerando l’assenza degli stranieri che rappresenta la vera linfa vitale di queste zone.L’attuale emergenza sanitaria accompagna un declino inesorabile legato anche all’avvento della grande distribuzione e mitigato solo dalla passione di chi, più che un lavoro, esercita una passione. Questo è il prologo di una fase di recessione ormai inevitabile, con gravi ricadute sociali ed occupazionali". A parlare sono Alberto Loi del coordinamento Val di Vara/5 Terre di Fratelli d'Italia, e Daniele Picetti, presidente della Confcommercio nella vallata del Vara.



Per questo, il coordinamento di FdI della Val di Vara, insieme al presidente di Confcommercio, propongono "un pacchetto di misure straordinarie a sostegno del settore; tra queste destinare una quota del bilancio preventivo a favore di provvedimenti che i comuni potranno adottare e dedicare al rilancio dei negozi di vicinato come l’abolizione dell’Imu per tre anni ai locatari che ridurranno di una sostanziale quota l’affitto agli esercenti, o dimezzarne l’importo in base alla riduzione dell’affitto stesso. Tra le proposte c’è anche l’adozione di un regolamento sulla “Nuova Imu” , con aliquote inferiori a quella base e una rivisitazione della Tari in funzione di quanto effettivamente prodotto in questi mesi. Sappiamo che queste misure hanno un forte impatto a livello economico che i soli comuni non possono sostenere, va poi concertata la modalità che permetterà a queste somme anticipate di essere poi restituite dallo Stato".



"In questo momento vi è la necessità di velocità decisionale che a livello centrale è insufficiente, le amministrazioni locali sono chiamate a sopperire ad una carenza che determina la vita e la morte del tessuto socio-economico di tutta la valle. In questi giorni abbiamo sentito in molti parlare dell’ Outlet di Brugnato, della conservazione dei posti di lavoro e di un gran vociferare sulle misure da adottare: siamo d’accordo, i posti di lavoro vanno conservati tutti, ma non a discapito di quelle realtà, spesso tramandate di generazione in generazione, che oltre al profitto promuovono le nostre radici e il nostro passato che merita di essere ancora coltivato", conclude la nota.