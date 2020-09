Fratelli d’Italia, candidati a Codeglia e Riccò del Golfo

Cinque Terre - Val di Vara - Tappa riccolese per i candidati di Fratelli d’Italia Sauro Manucci e Costanza Bianchini. Accompagnati dal coordinatore della Val di Vara Alberto Loi, dal portavoce provinciale Davide Parodi e dal referente elettorale Giovanni Lodovici, i due candidati hanno visitato il borgo di Codeglia che, attraverso un finanziamento regionale ed un percorso amministrativo burrascoso, da qualche anno ha finalmente aperto ai turisti di tutto il mondo. “I nostri borghi e l'entroterra - spiega Manucci - hanno bisogno di particolari attenzioni, l’impegno in regione andrà anche in questa direzione: valorizzazione e conservazione delle nostre splendide realtà, alle spalle del mare. Nonostante il momento difficile che sta attraversando la città e la provincia, registriamo molto entusiasmo intorno al nostro partito, anche nelle piccole realtà come Riccò. Un traino di forza e determinazione, quello di Giorgia Meloni", che ci porterà, in questa tornata elettorale, sicuramente ad un grande risultato”. Così Loi e Parodi: "In questi ultimi giorni di campagna elettorale e dopo la sospensione precauzionale dei gazebo, stiamo continuando a parlare con le persone in modi alternativi ma sempre con lo spirito che contraddistingue Fratelli d’Italia, con lealtà, onestà e attenzione. La tornata elettorale che ci aspetta nel week-end sarà un banco di prova, un avviso di sfratto anche per il governo centrale, composto da incapaci come il ministro Azzolina che ha portato il suo contributo di inefficacia e impreparazione nel campo che riteniamo fondamentale per il nostro futuro: la scuola".