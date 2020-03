Fratelli d'Italia: "Giunta di Brugnato al capolinea"

Cinque Terre - Val di Vara - Stiamo assistendo increduli davanti alla crisi politico-istituzionale di Brugnato. Il Sindaco Fabiani che invece di dimettersi seduta stante di fronte all’incapacità di gestione politica, fa ammenda davanti alla maggioranza che, come se niente fosse, fa spallucce e anzi lo esorta a continuare su questa strada. Un sindaco che perde il contatto con “i suoi”, in una situazione cosi indefinita e pericolosa, siano essi cittadini o amministratori, deve dare un segno di responsabilità politica e fare un passo indietro. Le dimissioni dichiarate e poi revocate del vicesindaco e di un assessore, dimostrano ancora una volta il senso di smarrimento e di inadeguatezza oltreché la totale sfiducia da parte di quei cittadini che si aspettavano risposte e conforto. Noi siamo al fianco di tutti i sindaci che sul campo, in questo momento, combattono contro un mostro che sta mettendo a dura prova le nostre vite, siamo consapevoli di quanto difficile sia amministrare i comuni con senso del dovere e spirito di sacrificio, sindaci da considerare molto spesso dei “Volontari”. Mai però deve mancare quel costante contatto con chi ha deciso, nelle urne, di fidarsi e affidarsi.

La Giunta Fabiani è arrivata al capolinea, implosa dalla incapacità di gestire la comunicazione, doverosa e fondamentale in tempo di crisi. Quella comunicazione tempestiva e puntuale che non può mancare per chi amministra e per chi, in questa, ripone fiducia. Non se ne abbiano a male quei consiglieri che con qualche mal di pancia si trovano, loro malgrado, a digerire tutto questo: il tempo dei distinguo non è ancora passato.



Davide Parodi - Alberto Loi

Fratelli d'Italia