Frana di Laghi, il Comune di Bolano approva il progetto per la messa in sicurezza

Cinque Terre - Val di Vara - E' stato approvato nella seduta di giunta del Comune di Bolano del 30 marzo scorso il progetto per la messa in sicurezza del movimento franoso in località Laghi, che interessa la strada comunale.

L'importo dei lavori ammonta a 70mila euro. finanziati attraverso il contributo del decreto del ministero dell'Interno del 10 gennaio 2019, che prevede forme di contributo diverse a seconda della dimensione demografica per interventi di messa in sicurezza del territorio.

"Nel corso dell'ultimo consiglio comunale del 30 marzo ho dato comunicazione, così come previsto dal decreto Salvini, dell'utilizzo del contributo concesso per la messa in sicurezza del movimento franoso che interessa la strada comunale in località Laghi. I lavori, sempre in base a quanto previsto nel decreto ministeriale, dovranno iniziare entro il 15 maggio del corrente anno. Si tratta di un intervento importante che consentirà di eliminare una criticità che si era creata a seguito degli eventi alluvionali degli anni scorsi. Il progetto prevede la posa di gabbionatura di sassi al piede del versante e la sistemazione dello stesso attraverso l'utilizzo di terre armate".