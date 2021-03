Fonderia Boccacci, la Lega assicura: "Nessun pericolo inquinamento"

Cinque Terre - Val di Vara - Stamattina abbiamo visitato la Fonderia Boccacci a Piana Battolla per approfondire il progetto di ampliamento dell’attività nel territorio comunale di Vezzano, a Lagoscuro, che dovrà essere approvata dal consiglio comunale attraverso una variazione della destinazione d’uso dei terreni. Teniamo a rassicurare nuovamente la popolazione: non c’è alcun rischio di inquinamento ambientale”.



Lo affermano in una nota il capogruppo della Lega a Vezzano Jacopo Ruggia e la consigliera comunale di “Alternativa per Vezzano” Cinzia Calanchi, che aggiungono: “Il proprietario della Fonderia, che si è anche reso disponibile per ulteriori approfondimenti, ci ha spiegato che il progetto di ampliamento a Lagoscuro non prevede un nuovo sito produttivo, ma una struttura dedicata alle attività di controllo qualità, collaudo e magazzino. Ribadiamo quindi quanto avevamo già detto: il progetto non comporta alcun rischio di inquinamento ambientale nel territorio di Vezzano”.



“Siamo felici – concludono Ruggia e Calanchi – che un’azienda leader nel settore a livello europeo, che rappresenta un orgoglio per il nostro territorio, in un periodo delicato come quello che stiamo vivendo decida di investire risorse sul nostro territorio”.