Follo, la candidata Mazzi: "Impreparati all'allerta, il caso della scuola parla chiaro"

Cinque Terre - Val di Vara - "Oggi è stata annunciata l’allerta, lo sapevamo tutti che non ci sarebbe stato il sole. E la scuola di Via Guerciana, a Piano di Follo, ha reagito così all’acquazzone che si è scatenato sul nostro territorio: lezioni interrotte, bambini “evacuati” nel corridoi, secchi sparsi sul pavimento e l’energia elettrica disattivata per impedire che l’acqua penetrata danneggiasse l’impianto pubblico". Lo dichiara Rita Mazzi, candidata sindaco della lista 'Cambiamo insieme Follo', sostenuta dall'ex vice sindaco Casati in opposizione a quella promossa dal primo cittadino uscente Cozzani, che candida Felicia Piacente.

"Le intense precipitazioni piovose delle ultime ore hanno creato non pochi problemi ai locali del plesso scolastico che, in mattina ha avvisato i tecnici Comunali ma nessuno è intervenuto celermente per far fronte al disagio che sono stati costretti a vivere i bambini della scuola follese. E le infiltrazione d’acqua nella scuola di Via Guerciana, raccontano di un problema molto più serio, con evidenti e possibili conseguenze sul piano della sicurezza dell’edificio che non possiamo e non dobbiamo ignorare", continua la Mazzi.



“Questo è il presente che ci lasciano - conclude -, per il futuro ricominciamo a mettere al centro di ogni iniziativa amministrativa e politica il bene per la comunità, come la corretta e puntuale manutenzione degli edifici pubblici, a partire delle scuole, per salvaguardare il patrimonio del nostro comune e per non farci più cogliere impreparati di fronte alle situazioni critiche che ormai purtroppo abitualmente colpiscono il nostro territorio".