Follo, l'opposizione: "Sindaca, non si sacrifica l'unità della comunità sull'altare di Toti"

Cinque Terre - Val di Vara - Non è piaciuto all'opposizione consiliare di Follo vedere la firma della sindaca Rita Mazzi in fondo alla lettera con cui tredici sindaci dello Spezzino ha preso le parti del presidente Toti, in precedenza 'beccato' da una settantina di sindaci bipartisan per le ordinanze che hanno anticipato l'ultimo Dpcm.



"Nella lettera in oggetto - scrivono rivolti alla sindaca i consiglieri di Cittadini in Comune - lei chiede ai suoi concittadini se 'vogliano essere gestiti dai confusi Dpcm del governo Conte? Siete sicuri di volervi affidare alle sole decisioni di chi dalla lontana Roma vede tutta l’Italia uguale senza scendere nelle analisi delle peculiarità del proprio territorio?'. Questi toni non sono accettabili da parte della popolazione che si riconosce nello schieramento progressista, nella sanità pubblica e che crede alla centralità del Parlamento.

Leggere la sua firma in calce ad un documento di incondizionato sostegno alla posizione del presidente della Regione Liguria ed in contrasto ad una lettera firmata da circa 70 sindaci di tutti gli schieramenti politici dove si chiedeva al presidente Toti 'di non emettere ulteriori ordinanze per la gestione dell'emergenza Covid-19, onde evitare di creare ulteriore confusione, richiamando quel 'protagonismo regionale' al quale ha fatto accenno nelle scorse ore il presidente nazionale di Anci Antonio De Caro' ci sorprende negativamente.

Definire la sede del nostro parlamento la 'lontana Roma' è una caduta di stile degna del peggior populismo e basterebbero quelle due parole a consigliare una presa di distanza dalle righe da lei sottoscritte.

Questa posizione ci porta a riconsiderare il nostro comportamento nella prossima fase della necessaria ripartenza post emergenza.

La vicenda legata alla pandemia di Covid-19, nella sua eccezionalità, ha da subito posto il nostro gruppo consiliare in una posizione di sostegno e collaborazione con la sua amministrazione.

La guida e la direzione da voi intrapresa l’abbiamo immediatamente riconosciuta e, seppur con qualche riserva, mai ci siamo trovati a cavalcare facili tigri o pretestuose polemiche.

Fin tanto che la direzione era quella di portare tutta la popolazione fuori dall’emergenza sanitaria la nostra collaborazione non è mai venuta meno, ma oggi che l’interesse dell’amministrazione è invece di dichiarato contrasto al governo nazionale (che con le sue decisioni, talvolta criticabili, ha comunque messo un primo freno alla trasmissione del virus) per appoggiare invece, acriticamente, l’operato di un Presidente che opera in spregio alle richieste espresse da molti sindaci liguri e dal presidente stesso dell’ANCI, ci costringe a dissentire duramente dalla sua posizione

Pertanto oggi la richiamiamo alle tue responsabilità chiedendole se vale la pena sacrificare la salute, l’unità e l’interesse della comunità che lei amministra sull’altare del Presidente della Regione".