Follo, il partiti del centrosinistra sostengono Spinetti

Ufficiale l'appoggio di Pd, Mdp, Rifondazione, Più Europa e Italia in Comune.

Cinque Terre - Val di Vara - La lista civica Cittadini in Comune ha terminato le consultazioni con i partiti dell'area di centro sinistra riscontrando piena condivisione dei valori di riferimento. "Partecipazione, trasparenza, valori della costituzione e antifascismo sono le coordinate ideali di una rotta oggi sostenuta da tutta l'area", spiegano dalla civica. In virtù di questa consonanza Partito Democratico, Mdp, Rifondazione Comunista, Più Europa e Italia in Comune scendono in campo a sostegno della candidatura di Francesco Spinetti a sindaco di Follo.



La lista civica Cittadini in Comune registra "con piena e totale soddisfazione la convergenza sul nostro candidato e ancor più l’impegno per l’indicazione di voto a militanti e simpatizzanti di loro riferimento. Partito Democratico, Mdp, Rifondazione Comunista, Più Europa e Italia in Comune, con il loro ufficializzato sostegno, contribuiscono a rendere più vicino l’obbiettivo della vittoria elettorale e a loro va il ringraziamento di tutti i componenti della lista civica".