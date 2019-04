Follo, il candidato Spinetti aderisce a 'Italia in Comune'

Cinque Terre - Val di Vara - Francesco Spinetti, candidato sindaco di Follo per Cittadini in Comune, aderisce a Italia in Comune, forza 'pizzarottiana' che ha in Francesco Battistini il suo riferimento in consiglio regionale. “I valori che ispirano la nostra azione politica e che metteremo al centro del nostro percorso amministrativo, li ritroviamo nella Carta dei Valori di Italia in Comune”, dice Francesco Spinetti, “per questo ho deciso di aderire al Partito del Presidente Pizzarotti che gia’ conta, nella nostra Provincia, molti amministratori a diversi livelli istituzionali”.

“L’adesione ufficiale di Francesco Spinetti e’ un passaggio formale che giunge dopo uno stretto confronto che, nelle ultime settimane, abbiamo portato avanti” interviene Francesco Battistini, Consigliere Regionale ed esponente del Direttivo nazionale di Italia in Comune “un passaggio che riteniamo importante per consolidare la rete sul territorio spezzino e ligure, con un occhio di riguardo a quei principi ispiratori che devono essere guida irrinunciabile della nostra attivita’ istituzionale".