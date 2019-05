Follo, il Tar dice no alla riammissione della lista Piacente-Cozzani

La candidata: "Non molliamo, valutiamo ricorso al Consiglio di Stato". Tempi strettissimi.

Cinque Terre - Val di Vara - Nessuna riammissione nell'agone elettorale, al momento, per la lista di centrodestra 'Vince Follo', che candida alla carica di primo cittadino il vice sindaco uscente, Felicia Piacente, e che tra le sue file annovera il sindaco uscente Giorgio Cozzani. Il Tribunale amministrativo regionale, infatti, ha oggi respinto il ricorso presentato dalla lista a inizio settimana, una volta appreso dell'esclusione, arrivata per un surplus nella raccolta firme a sostegno del gruppo (QUI). Una ventina gli autografi in eccedenza. “Prendiamo atto del verdetto, ci aspettavamo che il ricorso potesse andare a buon fine, era molto ben motivato. In ogni caso non molliamo e siamo orientati a procedere con il ricorso al Consiglio di Stato, il nostro legale sta facendo tutte le valutazioni del caso.”, commenta la candidata Piacente, contattata da CdS. L'eventuale – e assai probabile – appello alla magistratura romana, e il conseguente esito, si concretizzerebbero in tempi assai rapidi, come è costume nelle cose elettorali. Anche perché il 26 maggio, giorno del voto, è davvero alle porte. Intanto la campagna elettorale della lista di Piacente e Cozzani al momento resta ferma.



Com'è noto, a Follo ci sono altre due liste in corsa: quella di centrodestra – di anima 'Popolare' - guidata da Rita Mazzi, che ha rotto con Cozzani nell'ultima fase della legislatura, e quella del centrosinistra unito, che candida Francesco Spinetti. Se, in caso di ricorso al Consiglio di Stato, le cose dovessere andare ancora un volta male a 'Vince Follo', sarebbe quindi corsa a due. Con un abbondante bacino di voti che dovrebbe decidere se andare contro l'ex amico Casati, pur restando nell'alveo del centrodestra, o spostarsi verso la proposta progressista, fermo restando la possibilità di non scegliere. Ma questa al momento è fantapolitica. Certo che il verdetto del Tar tiene aperte prospettive che nessuno avrebbe potuto immaginare.