Follo, Spinetti: "Pronti a opposizione seria e concreta"

Cinque Terre - Val di Vara - "Consapevoli della grande responsabilità che il risultato elettorale ci consegna dove abbiamo ricevuto un consenso che è andato al di là delle più rosee aspettative in quanto rappresentiamo quasi il 50% degli elettori abbiamo ritenuto giusto a 'bocce ferme' confrontarci e stabilire le linee guida per il futuro; infatti quando ci siamo candidati non abbiamo pensato minimamente di vincere e governare il Comune sbeffeggiando gli avversari così come non abbiamo pensato di esercitare l'opposizione avendo come obiettivo la caduta del Sindaco eletto". Lo dichiara Francesco Spinetti, capogruppo di 'Cittadini in Comune' nel consiglio comunale di Follo. "Abbiamo deciso di conformare "Cittadini in Comune Follo Lista Civica" quale movimento - prosegue -. Ci siamo radicati nel territorio e alla guida verrà chiamato un Presidente che in qualità di cofondatore presenterò presto che avrà il compito di coordinarsi e interfacciarsi con il Gruppo Consiliare eletto. Il Gruppo consiliare assicura una opposizione seria, concreta, mai strumentale, senza sconto alcuno; qualora la maggioranza vorrà preventivamente informarci su qualsiasi ordine del giorno, nel doveroso rispetto dei ruoli che il corpo elettorale ha assegnato, forniremo il nostro punto di vista onesto,scevro da qualsiasi campanilismo del resto il nostro ottimo programma elettorale è a loro disposizione.

Già nella giornata di Sabato appena terminate le formalità di rito ed entrati compiutamente nel ruolo procederemo a formalizzare emendamenti interrogazioni e interpellanze".