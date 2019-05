Follo, Rita Mazzi incassa il sostegno di Giovanni Toti

Cinque Terre - Val di Vara - "A Follo c'è una lista con un candidato che si riconosce nel centrodestra che governa la Regione e chiunque faccia riferimento alla Regione e a Toti appoggerà quel candidato". Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ieri a margine degli "stati generali" di Liguria Popolare che si sono svolti al Teatro Civico, rispondendo all'Ansa sull'esclusione della lista che candidava a sindaco Felicia Piacente e che annoverava tra gli aspiranti consiglieri comunali anche il primo cittadino uscente Giorgio Cozzani, da sempre vicino politicamente al governatore ligure.



I giudici del Tar e del Consiglio di Stato hanno confermato l'esclusione della lista "Vince Follo" a causa di un numero eccessivo di firme presentate a sostegno delle candidature e così a Follo rimangono in corsa la lista del centrosinistra "Cittadini in Comune", che propone come primo cittadino Francesco Spinetti, e quella di anima popolare, "Cambiamo Follo insieme", che sostiene la candidatura a sindaco di Rita Mazzi e che vede in lizza per il consiglio comunale Kristopher Casati, esponente di Liguria Popolare e assessore nella giunta Peracchini.

Sulla spaccatura del centrodestra, di fatto scomparsa in seguito al pronunciamento dei Tribunali amministrativi, Toti ha aggiunto: "Ho trovato disdicevole la spaccatura del centrodestra quando si è prodotta. Chiunque provochi una spaccatura nel centrodestra non persegue il bene della nostra coalizione e dell'amministrazione regionale".