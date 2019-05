Figoli confermato a Riccò, niente da fare per l'ex sindaco Mazza

Cinque Terre - Val di Vara - Gli elettori di Riccò del Golfo confermano Loris Figoli alla guida del Comune. Il giovane esponente del centrodestra ha raccolto oltre il 58 per cento dei consensi, battendo l'ex sindaco Carlo Mazza, centrosinistra. Prosegue quindi nel comune della bassa Val di Vara il filone di centrodestra inaugurato cinque anni fa proprio da Figoli. Otto a quattro il computo dei seggi. "Sono molto felice e soddisfatto - commenta il sindaco uscente fresco di reinvestitura -. Ora siamo in attesa di vedere tutte le preferenze per capire chi sarà in consiglio". Una curiosità: "Ci sono addirittura dei bambini che hanno fatto dei fioretti per darmi una mano. Ad esempio una bimba ha promesso alla mamma che passerà l'aspirapolvere tutti i giorni".