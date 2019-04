Figoli a Codeglia per chiedere la riconferma: "Simbolo di rinascita"

Parte la campagna elettorale del sindaco uscente. Toti: "Fare il sindaco qui è un’opera missionaria".

Cinque Terre - Val di Vara - Da lì dove a un certo punto ha pensato di rinunciare e tornare un semplice cittadino sceglie di ripartire Loris Figoli. Il sindaco uscente di Riccò del Golfo ha sciolto le riserve da qualche tempo e da oggi inizia ufficialmente la sua seconda campagna elettorale, quella che punta alla riconferma. "Abbiamo scelto Codeglia come punto di partenza - spiega al governatore Giovanni Toti - perché qui abbiamo pensato che gli oltre 2 milioni di debito che avevamo ereditato per questo progetto ci avrebbero schiacciati. Oggi ci apprestiamo la seconda stagione dell'albergo diffuso che rappresenta una piccola attività ricettiva di eccellenza. Questo è il simbolo della nostra rinascita".

Per parlare di programmi ci sarà tempo. Ora si serrano i ranghi del comitato elettorale. In sala ci sono una ventina di persone. "Il secondo mandato è solitamente il più proficuo - l'augurio di Toti, accompagnato dal fidato Giacomo Giampedrone - Credo che qui si mostri un esempio di buona amministrazione. Una struttura recuperata e che oggi produce reddito per le persone. Un presidio per il territorio, che crea posti di lavoro e che esalta la nostra ospitalità. Questo deve essere il nostro obiettivo, perché un territorio abbandonato è un territorio insicuro".