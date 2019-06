Figaro torna sindaco di Maissana per dodici voti

Cinque Terre - Val di Vara - Tra un mese compirà 72 anni da sindaco di Maissana. Alberto Figaro, già primo cittadino dal 1999 al 2009, vince il ballottaggio per la poltrona più importante della comunità dell'Alta Val di Vara per una manciata di voti. Lo spoglio notturno gli garantisce il 51,4%: 217 voti contro i 205 del suo avversario Egidio Banti, anch'egli già sindaco in passato. Al primo turno si era verificato un incredibile pareggio: 193 voti a testa per i due candidati.

Nato a Chiavari nel 1947, Figaro è geometra e opera come ctu presso il Tribunale di Genova. Per trent'anni dirigente della Regione Liguria, a 22 anni era già in consiglio comunale a Maissana, dove sarebbe stato anche vicesindaco con Egidio Nicora, in seguito consigliere provinciale alla Spezia e infine sindaco a cavallo del millennio.