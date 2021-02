Fatti di Ceparana, Rifondazione: "Solidarietà a Leonardo"

Cinque Terre - Val di Vara - "Nella provincia di Spezia da qualche anno non solo sono presenti organizzazioni che si rifanno al fascismo come Casapound e Forza Nuova, ma abbiamo anche una vera e propria cellula neonazista in parte smantellata nel 2017 dalle forze dell'ordine, ma evidentemente ancora attiva. L'aggressione è avvenuta a Ceparana nello stesso luogo dove aveva sede la cellula: il ragazzo è stato seguito e inseguito quando è rimasto solo, nel primo pomeriggio di lunedì e avrebbe dovuto sostenere un improbabile 4 contro uno se non fosse riuscito a svincolarsi. Questo é solo l'ultimo episodio di una serie di aggressioni avvenute nel territorio spezzino". La segreteria provinciale di Rifondazione Comunista interviene sul fatto di ieri accordando massima solidarietà a Leonardo, il ragazzo aggredito, dichiarandosi disponibile a qualsiasi azione che vorrà intraprendere: "Le organizzazioni dell'estrema destra dimostrano di esser ben radicate e strutturate; hanno locali commerciali dove attraggono giovanissimi con prezzi di alcolici fuori concorrenza, circoli "culturali" che in barba ad ogni limitazione di chiusura dettata dall'epidemia, rimangono aperti. Non basta esprimere solidarietà al ragazzo: è evidente che la presenza di organizzazioni di estrema destra in città e nelle scuole è pericolosa e si ripercuote sull’intera collettività con una violenza assolutamente inaccettabile. Noi antifascisti non staremo a guardare. I dirigenti scolastici devono affrontare seriamente la presenza delle organizzazioni di Blocco Studentesco e delle modalità in cui si muovono. Le ragazze e i ragazzi che subiscono aggressioni e discriminazioni anche solo verbali devono poter avere la certezza di essere creduti ed ascoltati, devono sapere che i delinquenti sono gli aggressori e non gli aggrediti. La resistenza a questo scempio deve partire da tutte le forze politiche e sociali interessate a difendere il territorio da inaccettabili organizzazioni".



(foto di repertorio)