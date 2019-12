Fabiani e la maggioranza sbottano: "Totale disinformazione dall'opposizione"

Cinque Terre - Val di Vara - Per l’ennesima volta dobbiamo constatare la totale disinformazione dei consiglieri della minoranza che, ai nostri fatti, contrappongono solo parole al vento e polemiche fuori luogo, incassando un’ulteriore brutta figura.

Basta leggere la stampa locale, spulciare le pagine facebook istituzionali, girare per il centro storico e soffermarsi presso i vari locali tutti dotati di materiale informativo promozionale e si sarebbe accorti “de visu” delle innumerevoli, nuove ed esclusive iniziative intraprese dall’Amministrazione Comunale, con la collaborazione della Pro Loco, delle associazioni di volontariato e delle attività commerciali: il concorso a premi, accolto con grande entusiasmo dagli esercenti, sta riscuotendo un notevole successo, il mercatino natalizio per la fiera di Santa Lucia con il banco gastronomico, la mostra della collezione privata di 500 presepi di tutto il mondo nel museo diocesano, la festa dei commercianti di piazza Martiri con canti, musica e premiazione dei centri tavola natalizi, la sera della vigilia con cioccolata calda e vin brulé per tutti in piazza e la festa dell’Epifania con la “Befana vien dal Vara” presso la base rafting e la consegna della calza ai bambini nel centro congressi; nei prossimi giorni, grazie ad un accordo di sponsorizzazione con una società privata, saranno allestite anche le luminarie natalizie.

L’intervento della minoranza è puramente sterile, strumentale e inappropriato, sminuisce gli sforzi e le azioni di sinergia messi in campo tra i vari enti e i privati e non crea certamente una pubblicità positiva al territorio, anzi procura un danno di immagine alle nostre attività, in particolare a quei locali abitualmente frequentati, che nei fine settimana registrano il tutto esaurito.

Contrariamente a quanto affermato dall’ opposizione consiliare, questa Amministrazione, come relazionato nell’ultimo Consiglio Comunale del 29 novembre u.s., è riuscita ad affidare nel 2019 importantissime opere pubbliche finalizzate alla riduzione e alla prevenzione del rischio idrogeologico per oltre un milione di euro ed è riuscita ad ottenere lo stesso importo per ulteriori lavori anche per il 2020.

Una cosa è certa anche per la maggioranza: i consiglieri del gruppo “Democratici per Brugnato”, non sapendo più cosa dire e cosa fare, ripetono sempre che non vedono l’ora della scadenza elettorale; si rassegnino: devono ancora aspettare, per concludere il loro mandato, fino alla primavera del 2021!



Il sindaco Corrado Fabiani, la giunta comunale e i consiglieri di “Insieme per Brugnato”