Fabiani: "Minoranza non ha meriti, Brugnato è vittima"

Cinque Terre - Val di Vara - "In merito alla vicenda della corsa Atc, ci dispiace constatare che nell’intervento del gruppo “Democratici per Brugnato” i consiglieri di opposizione Cristina Bronzina, Roberto Madrignani e Davide Natale, per dimostrare palesemente tutta la loro solidarietà politica ai sindaci di area Pd firmatari della richiesta a non ripristinare il transito nel centro abitato di Brugnato, si ostinino a non voler vedere lo stato dei fatti, senza prendere atto di un grave atto nei confronti del nostro ente che non ha provocato il problema ma lo ha subito e a pagarne le conseguenze sono gli utenti". Corrado Fabiani, sindaco del centro della media Val di Vara attacca la minoranza comunale: "Senza considerare che nei rapporti istituzionali sono essenziali il dialogo, il confronto e il rispetto e se vogliono ricostruire il loro tessuto politico non è sufficiente basarsi solo su dei comunicati stampa o al limite presenziare ai consigli comunali, ma occorre costantemente partecipare e vivere la vita sociale della nostra comunità locale. Nel caso specifico comunque è prevalsa ancora una volta la presunzione di qualche amministratore poco “democratico”".



Ancora Fabiani: "Riteniamo alquanto inutile e strumentale l’accorato appello della minoranza che tenta di attribuirsi meriti gratuiti, perché la Provincia, in primis il Presidente, ha esaminato la richiesta ufficiale di chiarimenti della nostra amministrazione comunale, confermando di non aver mai autorizzato la sospensione del servizio, e sta già definendo un tempestivo intervento risolutivo per tutta l’utenza coinvolta. Consigliamo piuttosto all’opposizione di suggerire a chi ha generato questa incresciosa vicenda di porgere pubblicamente le doverose scuse a tutti quei cittadini penalizzati dal disservizio".