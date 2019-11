Emanuele Moggia "contro" Virginia Raggi nel video di Anci

Cinque Terre - Val di Vara - "Per certi versi le lamentele per un ligure sono lettere d'amore". Si conclude con queste parole scherzose del sindaco di Monterosso al Mare, Emanuele Moggia, il video realizzato da Anci per la campagna di presentazione dei sindaci del Paese nel corso dell'Assemblea annuale che si concluderà oggi ad Arezzo. Una breve video intervista doppia, sul modello di quelle del programma tv Le Iene, che ha visto fronteggiarsi il sindaco più giovane, Michele Schiavi di Onore, e quello più maturo, Giacomo Troja di Arcinazzo Romano, la matricola Ilaria Abagnale di Sant'Antonio Abate e la veterana Francesca Brogi di Ponsacco, uno del Nord, David Asquini di Coseano, e uno del Sud, Luca Cannata di Avola, e infine quello di un grande Comune, Virginia Raggi di Roma Capitale, e quello di uno piccolo, ovvero lo stesso Moggia.



"Hanno intervistato alcuni sindaci scelti da tutta Italia. A me è toccato vedermela con Virginia Raggi - racconta Moggia a CDS - per parlare dei problemi di un Comune grande e quelli di un Comune piccolo, con questioni relative al turismo, tra le altre cose. E' stata un'intervista di 35 minuti, di cui si possono vedere alcuni spezzoni montati nel video proiettato l'altro ieri ad Arezzo, durante l'Assemblea annuale. E' stato stimolante confrontarmi con la sindaca Raggi: come Cinque Terre non abbiamo nulla da invidiare a nessuno, ma Roma è Roma...".



Moggia era presente ad Arezzo anche in qualità di delegato per rappresentare l'Anci ligure nell'elezione del nuovo presidente nazionale, e l'altro ieri ha avuto il piacere di essere tra i protagonisti in sala della proiezione del video, trasmesso all'arrivo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che di fatto ne è stato il primo spettatore.

Oltre alla domanda sulla prevalenza tra le lettere d'amore e quelle di protesta, Moggia ha risposto all'interrogativo sul numero di abitanti e sull'estensione del territorio comunale, "circa 1.500 abitanti, su poco più di 10 chilometri quadrati", quello sul numero di chiese e dei licei, "otto chiese, un santuario dell'VIII secolo e un eremo del XII secolo, nessun liceo", e quello sul numero di like alla pagina Facebook e delle mail e delle telefonate: "3.500 like su Facebook, cento mail e cento telefonate al giorno".