Democratici per Brugnato: "Risolta la questione bus va ripensato tutto il trasporto sulla Val di Vara"

Cinque Terre - Val di Vara - "Il Presidente della Provincia ha portato a conoscenza la cittadinanza che è risolta la vicenda dell’autobus per Brugnato. Finalmente!" Lo scrive in una nota il consigliere comunale dei Democratici per Brugnato Davide Natale che in una nota prosegue: "Pensate che l’amministrazione di Brugnato avrebbe pagato cioè che era un suo diritto: tanto i soldi sono dei cittadini. Grazie anche al nostro intervento e al grande lavoro degli uffici della Provincia tutto si è risolto. Facciamo nostra la proposta della consigliera provinciale Dina Nobili: si colga questa occasione per ripensare nel complesso il trasporto nella Val di Vara. Si faccia un tavolo per capire come collegare questo territorio, non solo con la città, ma anche con la Riviera e a come servire al meglio gli abitanti. Sarebbe un contributo allo sviluppo del nostro territorio"