Democratici per Brugnato: "Qua l'autobus non passa, ci appelliamo alla Provincia"

Cinque Terre - Val di Vara - “Ancora ad oggi la nostra amministrazione non è riuscita a fare transitare l’autobus da Brugnato. Infatti, per quello che si vede, non è stato fatto nessun passo avanti”. Lo scrivono in una nota i membri della minoranza “Gruppo democratici per Brugnato” Bronzina, Madrignani e Natale che proseguono: “Chiediamo alla Provincia di mettere intorno ad un tavolo le parti al fine di trovare una soluzione. Siamo consapevoli che il nostro Sindaco abbia agito, come da noi già sottolineato, in maniera non all’altezza del ruolo ma crediamo che si possa arrivare ad una soluzione nell’interesse generale. La nostra amministrazione da sola ha dimostrato di non riuscirci! Aiutateci! Aiutate i nostri concittadini!”