Democratici per Brugnato: "Nessuna risposta alle nostre proposte per famiglie e imprese"

Cinque Terre - Val di Vara - "Stiamo attraversando uno dei momenti più difficili degli ultimi decenni e alla nostra disponibilità di collaborazione con l’amministrazione abbiamo soltanto ricevuto l’invito per partecipare a due riunioni propedeutiche al rilascio dei buoni spesa. Non abbiamo avuto nessun riscontro sulle nostre proposte". La lamentela proviene dai consiglieri comunali del gruppo Democratici per Brugnato, che attaccano l'amministrazione guidata dal sindaco Corrado Fabiani.

"Troviamo assurdo che questa amministrazione non metta in campo nessuna azione di supporto alle imprese e alle famiglie. Avevamo chiesto di aprire una sottoscrizione per sostenere le famiglie più bisognose e ancora adesso non abbiamo nessuna novità; avevamo chiesto la sospensione dei tributi e delle tasse comunali ma non abbiamo notizie; alla nostra proposta di ridurre per le attività i tributi e le tasse proporzionalmente ai mesi di chiusura e prevedere una riduzione per i prossimi mesi al fine di agevolare la ripresa non abbiamo avuto risposte. Nessuna intenzione modificare il regolamento della Cosap.

Tutto tace. Purtroppo tutto tace. Chiediamo di riunire nei modi consentiti il consiglio per affrontare questi problemi. I nostri concittadini, prima ancora che noi, attendono risposte", concludono dall'opposizione.