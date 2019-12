Democratici per Brugnato: "Nel nuovo Piano di Bacino, Val di Vara dovrà essere più collegata alla riviera"

Cinque Terre - Val di Vara - "La recente approvazione da parte della Provincia della Spezia dell’affidamento del servizio di Trasporto Pubblico attraverso l’inhouse ci vede concordi. Può essere una grande opportunità per il nostro territorio e sicuramente rappresenta la valorizzazione del lavoro che in questi anni è stato portato avanti". Così il gruppo Democratici per Burgnato, espressione della minoranza nel consiglio comunale brugnatese che aggiungono: "E’ indubbio che la definizione del nuovo Piano di Bacino necessita di sviluppare alcune riflessioni, con lo sguardo al futuro, su come disegnare il servizio di trasporto pubblico del prossimo decennio. A nostro parere Brugnato deve essere collegato non solo con la città ma anche con le località della Riviera. Deve essere protagonista di uno sviluppo turistico capace di mettere nel proprio arco non solo le grandi bellezze naturalistiche e ambientali ma deve essere capace di sfruttare la vicinanza con il mare offrendo ai molti turisti, e ai nostri concittadini, lea possibilità di raggiungerlo utilizzando il trasporto pubblico".



"Noi crediamo ad una collaborazione con tutti i comuni della Val di Vara - continuano Bronzina, Madrignani, Natale - e per questo chiediamo all’amministrazione di attivarsi affinché si possa fare sinergia. Lo sviluppo sostenibile del territorio è indubbio che debba passare dall’assicurare nuovi servizi di qualità e in linea con le caratteristiche del nostro territorio. Il nuovo Piano di bacino del tpl è una grande occasione. L’amministrazione deve essere protagonista di queste nuove opportunità e deve trovarsi pronta a sostenerle anche economicamente. Per questo il nostro gruppo ha presentato una mozione che chiede al sindaco e all’amministrazione di predisporre una proposta di nuovi servizi di collegamento del nostro Comune con le località della Riviera e di portarlo alla discussione in consiglio comunale e di prevedere le risorse adeguate. Speriamo di costruire qualcosa di utile per il futuro del nostro borgo e della nostra valle."