Democratici per Brugnato: "Da un mese non si hanno notizie sulla situazione sanitaria"

Cinque Terre - Val di Vara - "L’emergenza Covid-19 non è ancora terminata e quindi tutti i cittadini hanno la necessità e il diritto di essere informati. Nel nostro Comune i due assessori presenti in giunta si erano dimessi per mancanza di trasparenza sulle comunicazioni sulla situazione sanitaria del Comune da parte del sindaco. Per un periodo, conciso con il ritorno in giunta degli assessori dopo il chiarimento (?) avvenuto, abbiamo avuto una comunicazione puntuale.

A partire dall’11 maggio è calato il silenzio". Lo affermano i consiglieri comunali di opposizione del gruppo Democratici per Brugnato Cristina Bronzina, Roberto Madrignani e Davide Natale.



"Dalla pagina istituzionale di Facebook l’amministrazione - proseguono i tre consiglieri - aveva promesso di fare una comunicazione alla cittadinanza settimanale. Tale comunicazione non c’è mai stata. L’ennesima promessa mancata. Le notizie si devono leggere sulla stampa. Perché? Lo abbiamo chiesto al sindaco con un’interrogazione perché noi crediamo che una buona amministrazione deve essere trasparente e capace di mantenere le promesse. Due caratteristiche assenti nell’azione della giunta di Brugnato".