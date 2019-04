Democratici per Brugnato: "Cittadini continuano a pagare tassa occulta"

Cinque Terre - Val di Vara - Con l’ultimo Consiglio Comunale è stato certificato che ogni anno i cittadini di Brugnato pagano una tassa occulta: l’accantonamento per il fallimento della Brugnato Sviluppo, che anche per il 2019 è di ben 50.000,00€, denari sottratti alla disponibilità di spesa! Quando diciamo "non è giusto che siano i brugnatesi a pagare il conto di scelte scellerate fatte in questi anni di amministrazione" pensiamo proprio a questo. Anni di continuità politica in cui chi oggi è Sindaco prima era Vice-Sindaco e quindi coinvolto in tutto per certe scelte. ?Anche quest’anno sono state rinviate le realizzazioni delle opere oramai promesse da anni; sulla carta opere tutte “finanziate” da contributi di altri enti per le quali non si ha nessuna certezza! ?Brugnato è la Cenerentola dei contributi regionali, non vi è traccia di contributi europei e nemmeno statali! Abbiamo proposto di attivare convenzioni con associazioni o studi professionali specializzati nel settore per vedere se, nell’interesse dei nostri concittadini, ci possiamo inserire in qualche bando!

Anche questa nostra proposta è stata rigettata senza un perché…?Lo scorso anno le famiglie pagavano il 24% del contratto di servizio di Acam; da quest’anno il 28%. Abbiamo chiesto il perché ma non abbiamo ricevuto risposte. Ora capiamo per quale ragione, nonostante le ripetute nostre sollecitazioni, non sia ancora possibile registrare le sedute de consiglio o trasmetterle di diretta streaming come avviene nel Comune di Rocchetta: non vogliono che si sappia di cosa si discute in Consiglio! ?Brugnato merita di più. Un Comune baricentrico rispetto alla Valle, ricco di iniziative imprenditoriali, con una presenza di servizi importante (banche, assicurazioni ecc) e con delle possibilità di sviluppo turistico ancora tutte da scoprire merita di più. Il Comune non può essere amministrato solo occupandosi dell’ordinario noi siamo disponibili ad aiutare un’Amministrazione oggettivamente in grande difficoltà che non riesce a cogliere le grandi possibilità che ha il nostro territorio. La nostra disponibilità va oltre gli schieramenti politici, va solo nell’interesse dei nostri concittadini e della vallata. Lo abbiamo dimostrato con proposte concrete. Ad oggi, però, tutte le nostre proposte sono state respinte ma noi continueremo ad insistere!



GRUPPO DEMOCRATICI PER BRUGNATO

Bronzina – Madrignani -Natale