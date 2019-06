Deiva, Bertamino: "Il telo del rendering? Lasciato in un baule"

Cinque Terre - Val di Vara - L'ex vice sindaco di Deiva Marina Giovanna Bertamino, ora capogruppo dell'opposizione dopo le elezioni comunali che hanno visto Alessandra Avegno eletta sindaco, incalza la neo amministrazione. "A seguito degli incontri con i liquidatori della società Waterfront - scrive l'esponente del centrodestra -, alcuni mesi fa, abbiamo approvato delle varianti alla convenzione urbanistica, utili a favorire investimenti privati e quindi il completamento delle parti incompiute sotto al lungomare.La riqualificazione di piazza del Popolo era subordinata a questi interventi e quindi a costo zero per i cittadini.

Per pubblicizzare le nuove potenzialità dell'area, avevamo ordinato una stampa digitale del rendering su telo microforato antivento di circa 50 metri quadrati, utile anche a coprire il muro attualmente grezzo. Se il telo fosse arrivato un mese fa, sarebbe montato. Invece è arrivato i primi giorno di giugno e sembra che i nuovi amministratori non vogliano utilizzarlo. Libera scelta, certo. Peccato sia già pagato e quindi insulso lasciarlo in un baule".



"Se vi sono progetti differenti (e voglio sperare non a nostre spese) non potranno comunque avvenire a breve e nell'attesa non costa nulla rendere la zona più gradevole. Per completezza di informazione, si aggiunge che furono i commercianti e gli operatori turistici a chiedere di coprire quell'area con dei teli, come già avvenuto", conclude Bertamino.