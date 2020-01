De Paoli si difende: "Mai detto quelle parole, è solo un malinteso"

Cinque Terre - Val di Vara - "Con riferimento al procedimento a mio carico presso la Procura di Genova per presunta diffamazione, sono a ribadire di non aver pronunciato quanto a me attribuito e sono profondamente dispiaciuto per il malinteso venutosi a creare". Giovanni De Paoli, consigliere regionale Lega Nord Liguria-Salvini, si affida ad una breve nota per replicare alla notizia che lo vede chiamato a giudizio dal pm Patrizia Petruzziello (leggi qui) perché, secondo l'accusa, avrebbe detto che, avesse un figlio gay, lo brucerebbe. Il politico originario di Varese Ligure, eletto con la Lega si dice "fiducioso che venga fatta chiarezza e aspetto con grande rispetto e serenità il corso della Giustizia".